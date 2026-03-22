Αρμάνι - Σάσαρι 99-87: Εύκολα πριν τη διαβολοβδομάδα
Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Σάσαρι η Αρμάνι. Το σύνολο του Ποέτα νίκησε με 99-87 και μάλιστα... έσβησε κιόλας προς το τέλος όταν όλα πια είχαν κριθεί.
Στο 16-6 βρίσκεται η ομάδα από το Μιλάνο μετά τη νίκη της και είναι τρίτη, ενώ στο 7-15 έπεσε η Σάσαρι που φέτος προβληματίζει.
Ο ΛεΝτέι είχε 16 πόντους και ο Νίμπο πρόσθεσε 15 πόντους. Στον αντίποδα για τη Σάσαρι ο πρώην της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Αμαρουσίου, Μέικον είχε 23 πόντους.
Στις 24 Μάρτη παίζει μέσα στην έδρα της Μονακό η Αρμάνι για τη Euroleague, ενώ δύο μέρες μετά υποδέχεται τη Βίρτους στο ντέρμπι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.