Η Αρμάνι επικράτησε άνετα της Σάσαρι με 99-87 πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Σάσαρι η Αρμάνι. Το σύνολο του Ποέτα νίκησε με 99-87 και μάλιστα... έσβησε κιόλας προς το τέλος όταν όλα πια είχαν κριθεί.

Στο 16-6 βρίσκεται η ομάδα από το Μιλάνο μετά τη νίκη της και είναι τρίτη, ενώ στο 7-15 έπεσε η Σάσαρι που φέτος προβληματίζει.

Ο ΛεΝτέι είχε 16 πόντους και ο Νίμπο πρόσθεσε 15 πόντους. Στον αντίποδα για τη Σάσαρι ο πρώην της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Αμαρουσίου, Μέικον είχε 23 πόντους.

Στις 24 Μάρτη παίζει μέσα στην έδρα της Μονακό η Αρμάνι για τη Euroleague, ενώ δύο μέρες μετά υποδέχεται τη Βίρτους στο ντέρμπι.