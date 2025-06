Ο Ζαν Μοντέρο θα είναι κάτοικος Βαλένθια μέχρι το 2028.

«Έδεσε» έναν εκ των πρωταγωνιστώ της η Βαλένθια. Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Ζαν Μοντέρο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο 21χρονος Δομινικανός γκαρντ έδωσε σημαντικές λύσεις φέτος και αναδείχθηκε rising star του Eurocup.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση 13.2 πόντους, 5.3 ασίστ και 1.7 κλεψίματα, ενώ μάζευε 2.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Tελείωσε το ισπανικό πρωτάθλημα με 15.7 πόντους, 4.7 ασίστ, οδηγώντας τη Βαλένθια μέχρι τους τελικούς.

Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Εuroleague, τσεκάροντας τον εαυτό του στο top επίπεδο.

Tenemos un 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙖 en la pista 🇩🇴🔥



Cas 👉 @jeanmontero03 seguirá siendo “El Problema” en @RoigArenahttps://t.co/CIKBLryRD2



Val 👉 Jean Montero continuarà sent “El Problema” en el Roig Arenahttps://t.co/HJ1Yp9uDXa



Eng 👉 Jean Montero will continue to be “The… pic.twitter.com/8qdMhQFZbz