Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται στη 12άδα της Παρτίζαν για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια, στη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, ωστόσο σήμερα θα αγωνιστεί κανονικά με την Παρτίζαν.

Οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στην Ισπανία, με τον Ζοάν Πενιαρόγια να τον παίρνει μαζί του και να τον έχει στη 12άδα. Τόσο αυτόν, όσο και τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Αμφότεροι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των φίλων της Παρτίζαν, αλλά θα αγωνιστούν κανονικά στην αποψινή αναμέτρηση. Με τον Ολυμπιακό φυσικά να περιμένει τις εξελίξεις, μιας και όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta, προχωράει το θέμα του Τζόουνς, με τελευταίο εμπόδιο την... ελευθερία του από την Παρτίζαν.

Η 12άδα της Παρτίζαν