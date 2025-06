Ο Ντάβις Μπέρτανς θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Ντουμπάι BC για να ενισχύσει την ομάδα στην EuroLeague.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον Λετονό πέρυσι σε 32 ματς στην ΑΒΑ League να μετράει 12.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο και να αποτελεί κομβικό πυλώνα της ομάδας.

The Latvian laser show continues!🚨🔥 Davis Bertans is staying in Dubai!#DubaiBasketball #1City1Team #YallaDB pic.twitter.com/lWGoyyQkrG