Η Φενέρ αποχαιρέτησε τον Γκούντουριτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον παίκτη να οδεύει προς Αρμάνι.

Η Φενέρ επικράτησε της Μπεσίκτας με 84-68 και έτσι πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Τουρκίας. Τη νέα σεζόν δεν θα έχει στις τάξεις έναν κομβικό παίκτη, τον Μάρκο Γκούντουριτς.

Οι Τούρκοι αποχαιρέτησαν τον Σέρβο γκαρντ που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι. Άλλωστε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μέσα από μία δημοσίευσή του στο twitter πριν λίγες μέρες, φάνηκε να επιβεβαιώνει τις φήμες καθώς ανέβασε ένα τραγούδι το οποίο τραγουδούν οι φίλαθλοι της Αρμάνι Μιλάνο σχεδόν σε κάθε ματς, το γνωστό «Sara perche ti amo».

Ο Γκούντουριτς ήταν πολύ σημαντικός και στα ματς του Final Four της Εuroleague για τη Φενέρ, βάζοντας μάλιστα στον τελικό κόντρα στη Μονακό, το καλάθι-μαχαιριά που κλείδωσε την κούπα.

Sarı Mirasın en değerli isimlerinden biri, sen her daim Fenerbahçe Ailesinin bir parçası olacaksın!



Yeni sezonda kariyerine farklı bir takımda devam edecek ismimiz Marko Guduric’i çok özel bir törenle onurlandırıyoruz.



Thank you for everything, Marko Paşa!