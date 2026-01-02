Η Φενέρμπαχτσε ήταν κυριαρχική (108-93) στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια με εξαιρετικό Ουέιντ Μπάλντουιν.

Η Φενέρμπαχτσε παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και έχοντας επιθετικό πλουραλισμό επιβλήθηκε (108-93) της Μπασκόνια στη Βιτόρια για την 19η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίο τον Ουέιντ Μπάλντουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άλλοι τέσσερις συμπαίκτες του (Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και Κόλσον) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Από τους Βάσκους ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η Φενέρμπαχτσε πλέον μετράει 12 νίκες και 6 ήττες, ενώ η Μπασκόνια έχει ρεκόρ 6-13 στη Euroleague.

Μπασκόνια-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (12-12 στο 5’ και 17-17 στο 6’), καθώς από τη μια υπήρχε ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό που έφτανε στο καλάθι για λογαριασμό των γηπεδούχων και από την άλλη ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ για τους φιλοξενούμενους.

Οι Βάσκοι πιέζοντας περισσότερο στην άμυνα μπόρεσαν να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +4 (28-24 στο 10’) με τον Κόμπι Σίμονς να αποτελεί τον δεύτερο επιθετικό πόλο για τους παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Στη δεύτερη περίοδο, η Μπασκόνια μπόρεσε να ξεφύγει (36-29 στο 13’) με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Σίμονς να δίνουν λύσεις απέναντι στους Τούρκους που έδειξαν να δυσκολεύονται να σκοράρουν. Ωστόσο, η άνοδος της απόδοσης του Ουέιντ Μπάλντουιν επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε σταδιακά να «ροκανίσει» τη διαφορά και να περάσει μπροστά (38-39 στο 15’) με τρίποντο του Νικολό Μέλι. Η Μπασκόνια με τον Λουβαβού-Καμπαρό επέστρεψε (48-45 στο 18’), αλλά το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με απόλυτη ισορροπία (53-53 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η άνοδος του Μάρκους Χάουαρντ επέτρεψε στην Μπασκόνια να πάρει μια διαφορά 10 πόντων (77-67 στο 25’), ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε (81-80 στο 29’) στο παιχνίδι, ενώ έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με εντυπωσιακό τρίποντο του Νικολό Μέλι από το κέντρο του γηπέδου (82-85 στο 30’).

Okay, @NikMelli fair enough! #MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol pic.twitter.com/tvCEyYYCVM

Στην τελευταία περίοδο το εντυπωσιακό επιμέρους 9-20 της Φενέρμπαχτσε με τους Μπάλντουιν, Κόλσον, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς να σκοράρουν της επέτρεψε να κυριαρχήσει απόλυτα της Μπασκόνια που στηρίζονταν κυρίως στον Λουβαβού-Καμπαρό και λιγότερο στον Κόμπι Σίμονς. Το 87-99 (στο 35.20’’) ουσιαστικά ήταν εκείνο που «κλείδωσε» τη νίκη για τους Τούρκους.

Ο MVP: Ο Ουέιντ Μπάλντουιν τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (4/5 ελεύθερες βολές, 7/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 27:31 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26:24 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 50% (13/26 τρίποντα) στα σουτ από τα 6.75 της Φενέρμπαχτσε ήταν καταλυτικό για να φτάσει στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 53-53, 82-85, 93-108.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 M. Howard 23:15 12 3/12 25% 2/5 40% 1/7 14.3% 5/7 71.4% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 M. Diakite 18:42 6 2/7 28.6% 2/5 40% 0/2 0% 2/2 100% 4 1 5 0 2 2 0 1 5 2 K. Simmons * 24:46 16 7/13 53.8% 6/8 75% 1/5 20% 1/1 100% 2 1 3 3 3 1 1 0 13 5 E. Omoruyi 17:20 12 4/6 66.7% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 2 2 1 1 1 0 0 15 7 R. Kurucs * 21:28 11 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 4/8 50% 3 2 5 1 4 3 0 0 9 9 T. Luwawu-Cabarrot 26:24 20 5/14 35.7% 3/8 37.5% 2/6 33.3% 8/8 100% 3 4 7 2 1 1 0 0 22 10 M. Spagnolo 17:44 11 4/7 57.1% 2/4 50% 2/3 66.7% 1/1 100% 0 1 1 1 3 0 1 0 9 11 T. Forrest 09:22 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 17 G. Radzevicius * 15:31 5 2/3 66.7% 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 18 K. Diop * 15:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 0 4 1 0 0 1 25 C. Frisch 06:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 3 77 S. Joksimovic * 02:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 93 30/70 42.9% 20/39 51.3% 10/31 32.3% 23/30 76.7% 17 23 40 13 22 10 2 1 0