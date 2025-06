O Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Dubai BC και τη νέα σεζόν.

Στο Ντουμπάι θα συνεχίσει να βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς. Ο Σέρβος φόργουορντ θα παραμείνει στη Dubai BC και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στη Εuroleague.

Δεν έγινε γνωστή η χρονική διάρκεια του συμβολαίου με τον Σέρβο. Την αγωνιστική περίοδο 2023/24 έπαιξε στο Περιστερί με το οποίο έφτασε μέχρι το Final Four του BCL. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 5.3 πόντους και 3.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ABA Liga.

To 2022-23 φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Μπάγερν και Ερυθρό Αστέρα.

Back for more — Nemanja Dangubić, the glue guy, is staying in Dubai 💥 pic.twitter.com/2POBQTCY0m