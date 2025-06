Ο Όγκνιεν Κούζμιτς αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 35 ετών, έχοντας περάσει μάλιστα και από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2015-16.

Ο Όγκνιεν Κούζμιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ σε ηλικία 35 ετών.

Οι τίτλοι τέλους έπεσαν μετά από τρεις σεζόν με τη FMP, όπου την περίοδο που ολοκληρώθηκε μέτρησε 7.1 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά 18' κατά μέσο όρο σε 18 αγώνες στην ABA Liga μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν και τραυματίστηκε. Ο Κούζμιτς πέρασε και τη σεζόν 2015-16 στον Παναθηναϊκό, ενώ θήτευσε κατά σειρά σε Κόριχαϊτ, Κορικόμπρατ, Τσέλικ Ζένιτσα, Μάλαγα, Μπανταλόνα, Γουόριορς, Ερυθρό Αστέρα (δύο φορές) και Ρεάλ Μαδρίτης.

Former champ, Ognjen Kuzmić announces his retirement from the game of basketball…



The EuroLeague family wishes you all the best for the future 🙏 pic.twitter.com/jqSWbFsoht