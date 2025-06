Η EuroLeague έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω social media στον Ιωάννη Παπαπέτρου, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη δράση.

Η είδηση του τέλους της καριέρας του Ιωάννη Παπαπέτρου έσκασε σαν... κεραυνός εν αιθρία. Ο 31χρονος φόργουορντ ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη δράση, ένεκα του ιστορικού τραυματισμών του, με ένα μακροσκελές και συγκινητικό ποστ.

Η EuroLeague ευχήθηκε με ποστάρισμα στα social media καλή συνέχεια στην καριέρα του. Συνοδεύοντας το σχετικό ποστ με μία φωτογραφία μαζί με την κούπα της EuroLeague, που κατέκτησε μαζί με τον Παναθηναϊκό το 2024.

«Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο σου κεφάλαιο!».

Ioannis Papapetrou announced his retirement from basketball.



Congratulations on a great career and we wish you all the best in your new chapter! pic.twitter.com/M7QkF4CDAm