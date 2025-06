Το Παναθηναϊκός-Εφές (Game 2) ήταν το ματς με τη μεγαλύτερη προσέλευση στα playoffs της Εuroleague φέτος.

Συνεχίζει να προοδεύει η Euroleague κάτι που φαίνεται και από τα εισιτήρια της σεζόν. Όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές 3.478.727 θεατές είδαν από κοντά τα ματς της Εuroleague και τις αγαπημένες τους ομάδες.

Σχετικά με το ματς που έγινε ρεκόρ προσέλευσης στα playoffs, αυτό ανήκει στον Παναθηναϊκό και το Game 2 με την Εφές. Το ματς αυτό το παρακολούθησαν 18.845 θεατές στο ΟΑΚΑ.

Από την πλευρά του ο Ερυθρός Αστέρας έχει το ρεκόρ σε ματς της regular season, αφού 20.999 είδαν από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στη Ζάλγκιρις.

