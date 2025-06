Μοτιεγιούνας: «Δεν μπορώ να πω πολλά για το Final Four αυτήν τη στιγμή, θα κάνουμε ακόμα μία συνάντηση με το NBA μέσα στο καλοκαίρι»

Συνέντευξη Τύπου όπου μίλησε εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας που δε θέλησε να πει κάτι σχετικά με την πόλη του επόμενου Final Four, αφού εκκρεμούν συζητήσεις.

Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας παραχώρησε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους του Τύπου, μία μέρα μετά το board των μετόχων της διοργάνωσης.

Εκεί όπου τοποθετήθηκε για όλα τα θέματα που απασχολούν αυτήν την ώρα, όπως μεταξύ άλλων το καλεντάρι της EuroLeague σε συνδυασμό μετα «παράθυρα» της FIBA, τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου Final Four αλλά και τις άδειες ομάδων όπως η Μονακό και η Παρί, αλλά και την απόφαση της Άλμπα για να μετακομίσει στο BCL.

Οι δηλώσεις του Μοτιεγιούνας

«Αυτό δεν ειναι το peak της EuroLeague, είναι απλά το μομέντουμ. Για το μέλλον έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Ανάπτυξη, σκοπός και σταθερότητα. Πάμε στις 20 ομάδες από την επόμενη σεζόν. Αυτό συνεπάγεται γεωγραφική επέκταση, περισσότερα παιχνίδια. Σκεφτήκαμε πολύ καλά αυτή την κίνηση και είναι σημαντική για εμάς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασίας με την IMG, με την οποία πορευόμαστε μαζί από το 2016. Ήταν μια γενναία απόφαση να μεταφέρουμε το Final Four εκτός Ευρώπης και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

Μιλάμε με τον Τόνι Πάρκερ. Ακούμε κι εμείς τις φήμες για τα οικονομικά της Βιλερμπάν. Εμπιστευόμαστε τον Τόνι, όσα μας λέει και πιστεύουμε την σκληρή δουλειά που κάνουν. Δεν υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια αναφορικά με τη συμμετοχή της Βιλερμπάν στην EuroLeague την επόμενη σεζόν και ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξουν ούτε στη συνέχεια.

Είμαστε σε συζητήσεις με την Turkish Airlines, που είναι ο ονομαστικός χορηγός αυτή τη στιγμή, αλλά σκεφτόμαστε και μια αλλαγή στρατηγικής. Θα υπάρξουν νέα σύντομα. Οπότε περιμένετε λίγο.

Δεν δίνουμε λιγότερη σημασία στην αγορά της Γερμανίας. Είναι μια από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, μαζί με τη Γαλλία. Έχουμε την Μπάγερν, το πιο μεγάλο μπραντ στην Γερμανία και τρία ακομα κλαμπ από τη χώρα στο EuroCup. Πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση της Άλμπα. Υποστηρίξαμε αυτή την ομάδα για πολλά χρόνια, όμως επέλεξαν κάτι άλλο.

Χαίρομαι που έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι την έναρξη της σεζόν. Ελπίζουμε ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα και ότι θα επέλθει η ειρήνη. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Το πιο σημαντικό είναι ασφάλεια. Με τα τωρινά δεδομένα Μακάμπι και Χάποελ θα παίζουν τα παιχνίδια τους σε ουδέτερη έδρα. Πάμε με την ημέρα. Δεν έχω στο μυαλό μου το σενάριο της μη ύπαρξης των ομάδων από το Ισραήλ. Όμως η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια.

Επικοινωνούμε με τη FIBA και τη FIFA, με άλλες ομοσπονδίες, για να δούμε πώς κινούνται κι εκείνες. Ας μην προτρέχουμε όμως. Θα παίξουν σε ουδέτερο έδαφος. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλουμε να σεβόμαστε το κοινό από κάθε χώρα και να επιστρέψουν οι ομάδες εκεί, αλλά πρώτα από όλα είναι η ασφάλεια.

Είναι καλό που καταφέραμε να δώσουμε μια σταθερότητα στα κλαμπ από τη Σερβία. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ανεβήκαμε στις 20 ομάδες, ελπιζουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο τη διοργάνωση. Δουλεύουμε προς την κατεύθυνση το να έχουμε αυτές τις ομάδες σε μια πιο μόνιμη βάση.

Η Παρί είναι πρώτη σε αυτή τη λίστα. Υπάρχουν συζητήσεις για να πάρει άδεια τύπου Α και να γίνει μέτοχος. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια μέτοχος που βρίσκεται εκτός (η ΤΣΣΚΑ). Θέλω να τονίσω ότι θα σεβαστούμε το καλεντάρι των εθνικών πρωταθλημάτων. Το είπαμε και στη FIBA. Ο σκοπός μας είναι να επεκταθούμε κι άλλο, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε στα χωράφια κανενός.

Ξέρουμε ότι το round-robin format δεν μπορεί να εφαρμοστεί με περισσότερες από 20 ομάδες. Το έχουμε ήδη συζητήσει με τον Νάχμπαρ και την ELPA. Αν υπάρξει νέα επέκταση θα έχουμε ένα σύστημα με περιφέρειες, αλλά όλες οι ομάδες θα παίζουν μεταξύ τους.

Η Μονακό συμμετέχει ακόμα ως κάτοχος του EuroCup, που ανανεώνει την παρουσία της μέσα από την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague. Εκτιμούμε πάρα πολύ όσα κάνει η Μονακό. Μιλάμε με την ομάδα. Τη βλέπουμε στην EuroLeague. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Αλλά το πάμε σεζόν με τη σεζόν. Φυσικά η Μονακό χρειάζεται νέο γήπεδο. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Σε όλα τα μιτινγκ με τη FIBA και το NBA, δεν υπήρχε συζήτηση για διακοπή του NBA. Τα παράθυρα δεν είναι μόνο ζήτημα της EuroLeague, αλλά και των τοπικών πρωταθλημάτων, του συνολικού μπασκετικού οικοσυστήματος.

Τις δύο προηγούμενες σεζόν είχαμε διακοπή τον Φεβρουάριο. Φέτος, λόγω της επέκτασης της EuroLeague και λόγω του ότι το EuroBasket τελειώνει αργά, άρα δεν μας επιτρέπει να αρχίσουμε νωρίς τη σεζόν, δεν ήταν δυνατό να το κάνουμε αυτό. Προσπαθήσαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Το συζητήσαμε με τη FIBA και τον Ανδρέα Ζαγκλή. Μετακινήσαμε τα παιχνίδια μας Τρίτη και Τετάρτη τον Νοέμβριο για τα παράθυρα. Ήταν φυσικά αδύνατο να το κάνουμε και τον Φεβρουάριο. Υπάρχουν πριν και τα τοπικά Κύπελλα.

Συμβουλευτήκαμε την ELPA, συμβουλευτήκαμε τους γιατρούς. Πρέπει να προστατεύουμε τους παίκτες. Περιμένουμε μια αντίδραση από τη FIBA. Ξέρουμε ότι τώρα είναι απασχολημένοι με το EuroBasket Women. Υπάρχει όμως εβδομαδιαία επικοινωνία, όχι μόνο για τα παράθυρα, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν.

Δεν μπορώ να πω πολλά για το Final Four, γιατί βρισκόμαστε σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Φέτος θα αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Πέρσι ήταν μια εξαίρεση, το ότι αποφασίστηκε τόσο αργά μέσα στη σεζόν. Θα το κάνουμε στην Ευρώπη το 2026 και μετά το 2027 έχουμε την επιλογή να επιστρέψουμε στο Άμπου Ντάμπι. To feedback όλων ήταν πολύ θετικό. Μιλάμε ήδη μαζί τους για το πώς θα κάνουμε το επόμενο Final Four ακόμα καλύτερο. Είμαστε αισιόδοξοι και πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.

Είχαμε ένα επικοιδομητικό μίτινγκ με το NBA. Είδαμε και τη δήλωση του Άνταμ Σίλβερ, ότι το πρότζεκτ τους θα ξεκινήσει σε μερικά χρόνια, μάλλον το 2028. Δεν θέλουμε ρήξεις. Νοιαζόμαστε για το προϊόν και το κοινό. Δεν υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας λίγκας. Υπάρχει η EuroLeague και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία.

Ας καθίσουμε μαζί, να δούμε πως θα κάνουμε μαζί τηλεοπτικά deal, πώς θα φτιάξουμε όλοι μαζί με τη FIBA το καλεντάρι, πώς θα ανοίξουμε νέες αγορές και νέες ευκαιρίες. Δεν έχουμε θέσει ημερομηνία, αλλά θα κάνουμε ακόμα μία συνάντηση με το NBA μέσα στο καλοκαίρι. Επιμένω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, από ότι ξεχωριστά.

Χαίρομαι πολύ για την επιστροφή της Βαλένθια. Ανυπομονώ να βρεθώ στο νέο τους γήπεδο και να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του κλαμπ.

Θα ξέρουμε σύντομα τα οικονομικά στοιχεία αυτής της σεζόν. Εγκρίναμε κάποια πράγματα για το Financial Fair Play χθες. Μετά την παρουσίαση του αρχικού πλάνου που ήταν για δύο χρόνια, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Τα κλαμπ ενέκριναν τις αλλαγές και το salary cap θα ξεκινήσει από την επόμενη σεζόν. Θέλουμε να κοντρολάρουμε λίγο το πόσα χρήματα ξοδεύουν τα κλαμπ και να δημιουργήσουμε μία πιο ισορροπημένη κατάσταση μεταξύ των ομάδων.

Το NCAA αλλάζει τα πράγματα. Βλέπετε κι εσείς τα Δελτία Τύπου της FIBΑ κι αυτό που προσπαθεί να κάνει με το Letter of Clearence. Αν βάλουμε buy-out στα συμβόλαια των παικτών για το NCAA, είναι πιο εύκολα για τα κλαμπ να υπολογίσουν την επένδυσή τους και το τι μπορούν να αποκομίσουν από αυτή. Ελπίζουμε ότι τα ταλέντα θα δουλέψουν καλά στο NCAA και επιστρέφοντας στην Ευρώπη θα μπορούν να βοηθήσουν.

Στο τέλος του μήνα θα συναντηθούμε με τους προπονητές. Μιλάμε με τους διαιτητές, μιλάμε με την ELPA. Θέλουμε το παιχνίδι να γίνει πιο γρήγορο. Συζητάμε για το IRS κλπ. Θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι.

Πρέπει να αποδείξουμε ότι αναπτυσσόμαστε. Ο στόχος μας είναι να τριπλασιάσουμε την αξία της διοργάνωσης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Κι αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να πείσουμε τις ομάδες».