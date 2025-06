Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τζάστιν Άντερσον.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τζάστιν Άντερσον μετά από έναν χρόνο που συμπορεύτηκε με τους Καταλανούς.

Το συμβόλαιο του αμερικανού φόργουορντ θα λήξει στις 30 Ιουνίου και η Μπάρτσα του ευχήθηκε καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ντουμπάι, που ετοιμάζεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην EuroLeague.

