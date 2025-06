Ραζνάτοβιτς: «Έχω 12 παίκτες που υπέγραψαν συμβόλαιο σε ομάδες της EuroLeague και δεν μπορώ να ανακοινώσω τίποτα»

Μία 12άδα με νέα συμβόλαια σε ομάδες της EuroLeague αποκάλυψε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τονίζοντας σε χιουμοριστικό ύφος πως δεν μπορεί ακόμα να αποκαλύψει τίποτα.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ένας από τους πιο ισχυρούς ατζέντηδες παγκοσμίως, εξέφρασε με αρκετή δόση χιούμορ το δικό του παράπονο στο twitter. Αναφέροντας πως ήδη 12 παίκτες οι οποίοι βρίσκονται υπό τη δική του στέγη, έχουν υπογράψει συμβόλαια με ομάδες της EuroLeague.

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να έχεις μία ολόκληρη ομάδα (12 παίκτες που έχουν υπογράψει) με συμβόλαια στην EuroLeague στις αρχές Ιουνίου και να μην μπορείς να ανακοινώσεις τίποτα» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, φυσικά χωρίς να δημοσιεύσει οποιοδήποτε από τα ονόματα.

Θυμίζουμε όμως πως στον Ραζνάτοβιτς ανήκουν μερικά από τα πιο... hot ονόματα του καλοκαιριού, όπως για παράδειγμα αυτό του Τζάναν Μούσα, που εμπλέκεται σε σενάρια τα οποία τον φέρνουν στην Ντουμπάι BC.

There’s nothing worse than having an entire team (12 signed players) on EuroLeague contracts at the beginning of June and not being able to announce anything😀😀😀