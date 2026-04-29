Το AI είναι το μυστικό «όπλο» του Μπορδάλας στη Χετάφε

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει «εισβάλει» και στο ποδόσφαιρο, με τη Χετάφε να είναι μία από τις ομάδες που ξέρει να το χρησιμοποιεί προς όφελος της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και όπως ήταν αναμενόμενο, έχει «εισβάλει» και στο ποδόσφαιρο, άλλες φορές με άσχημα αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση του Ρομπέρτο Μορένο στη ρωσσική Σότσι και άλλες με «θριαμβευτικά», όπως στην περίπτωση του Χοσέ Μπορδάλας της Χετάφε.

Πιο συγκεκριμένα από τη στιγμή που ο μαδριλένικος σύλλογος, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση της La Liga, θέση που «δίνει» ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκίνησε τη χρήση του AI κατάφερε να πετύχει μία θεαματική αύξηση της τάξεως του 53% στους κερδισμένους πόντους ανά αγώνα.

«Έχουμε ανέβει από 0,89 πόντους ανά παιχνίδι σε 1,37 από τότε που αρχίσαμε να δουλεύουμε με αυτό το μοντέλο τον Ιανουάριο του 2025», αναφέρει ο Χαβιέ Βιδάλ, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Χετάφε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Marca».

Artificial intelligence is now playing a MAJOR role at Getafe… and the results are scary.



Points per game have jumped from 0.89 to 1.37, with the club now sitting 6th in La Liga.



AI is used daily as an extra "assistant coach", providing tactical insights, hidden…

Ο Βιδάλ, που εργάζεται ως προπονητής φυσικής κατάστασης, έφτασε στη Χετάφε το 2017, αμέσως μετά την επιστροφή της στη La Liga και άρχισε να συνεργάζεται με μια ισραηλινή εταιρεία μεγάλων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Mossad, η εταιρεία μελέτησε τις μεταβλητές κινδύνου τραυματισμού και παρείχε λεπτομερή φυσικά δεδομένα με γιλέκα GPS για να βελτιώσει τη φυσική απόδοση της ομάδας, ένα από τα βασικά στοιχεία στο σύστημα του Μπορδάλας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάλιστα έχει γίνει το όγδοο... μέλος της ομάδας του 62χρόνου προπονητή, ο οποίος φαίνεται να έχει «αγκαλιάσει» τις νέες αυτές τεχνολογίες.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας δίνει μια νέα προοπτική που βοηθά το προπονητικό επιτελείο να έχει περισσότερες πληροφορίες για να λαμβάνει τις καλύτερες τακτικές αποφάσεις με βάση τον αντίπαλο».

Η διαδικασία

Στη Χετάφε, τρία tablet είναι ορατά στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων: «Στο πρώτο tablet, βλέπουμε όλες τις τεχνικές και τακτικές παραμέτρους και μετρήσεις του αγώνα σε πραγματικό χρόνο , για παράδειγμα, τον αριθμό και το ποσοστό των κερδισμένων εναέριων μονομαχιών, την αποτελεσματικότητα της αμυντικής συγκράτησης, τον αριθμό των σέντρων, την ταχύτητα ανάκτησης της μπάλας, την απόσταση της αμυντικής γραμμής... και ούτω καθεξής».

«Στο δεύτερο tablet, παρατηρούμε τις φυσικές μετρήσεις των παικτών μας αλλά και του αντιπάλου σε πραγματικό χρόνο, βλέποντας τις διαφορές και αξιολογώντας τα δεδομένα των παικτών μας για να κάνουμε προβλέψεις για τον αγώνα».

«Στο τρίτο tablet, έχουμε ένα «πάνελ νίκης» όπου τοποθετούμε τις παραμέτρους και τα δεδομένα που πρέπει να ξεπεράσουμε εναντίον του αντιπάλου, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και αυτές της τεχνητής νοημοσύνης για κάθε αντίπαλο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από το ιδανικό μας», δήλωνει ο Βιδάλ.

Χάρη σε μια αναφορά τεχνητής νοημοσύνης που κοινοποιείται στους παίκτες της ομάδας τρεις ημέρες πριν από έναν αγώνα, το προπονητικό επιτελείο της Χετάφε αποκτά πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένα μοτίβα: επίπεδα πίεσης, δομές ανάπτυξης παιχνιδιού, συμπεριφορά μετά την απώλεια της κατοχής και τομείς όπου μειώνεται η αποτελεσματικότητα του αντιπάλου.

«Δεν πρόκειται μόνο για το να γνωρίζουμε τι κάνει ο αντίπαλος, αλλά και πότε και γιατί το κάνει. Αυτό μας επιτρέπει να ορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πού να ασκήσουμε πίεση, πώς να κατευθύνουμε την κίνηση της μπάλας και πότε να αναλάβουμε περισσότερο ή λιγότερο ρίσκο», συμπληρώνει.

Η Τεχνητή νοημοσύνη προβάλλει την συμπεριφορά του αντιπάλου

Από εκεί και πέρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο περιγράφει δεδομένα αλλά προτείνει και ενέργειες. Προτείνει τακτικές προσαρμογές με βάση τις πιθανότητες, εντοπίζει ευνοϊκές αναμετρήσεις, προβλέπει πιθανά σενάρια παιχνιδιού και βοηθά στην ιεράρχηση των πτυχών στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε κάθε μικρόκυκλο.

«Μπορεί να προβλέψει πώς ορισμένες συμπεριφορές των αντιπάλων μπορεί να εξελιχθούν ανάλογα με το πλαίσιο (σκορ, λεπτό, συσσωρευμένη κόπωση), παρέχοντας ένα προγνωστικό επίπεδο που μέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί συστηματικά . Επιπλέον, το σύστημα μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τον πραγματικό αντίκτυπο κάθε προπονητικής εργασίας στην ανταγωνιστική απόδοση: ποιες ασκήσεις μεταφέρονται καλύτερα, ποιες δεν παράγουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα ή ποιοι παίκτες προσαρμόζονται πιο γρήγορα σε ορισμένα πλαίσια», εξηγεί ο Βιδάλ.

Αυτή η συνεχής ανατροφοδότηση μειώνει το περιθώριο λάθους στη λήψη αποφάσεων. Ο Μπορδάλας και το προπονητικό του επιτελείο πιστεύουν ότι σε ένα περιβάλλον όπου κάθε λεπτομέρεια κάνει μια μικρή αλλά καθοριστική διαφορά, η Χετάφε επέλεξε να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγικό εργαλείο και όχι ως πρόσθετο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ακριβές, πιο συγκεκριμένο και, πάνω απ' όλα, πιο ευθυγραμμισμένο μοντέλο εργασίας.

Η χρήση του ΑI σε πραγματικό χρόνο την ώρα των αγώνων

Πριν από τον αγώνα: Γίνεται διεξοδική ανάλυση του αντιπάλου με τρεις λεπτομέρειες για το τι πρέπει να κάνει η Χετάφε (να προκαλέσει μακρινές κατοχές, να επιτρέψει στον αντίπαλο να παίξει στο δικό της μισό και να πιέσει για να αποφύγει τις μακρινές μπαλιές) και τι πρέπει να αποφύγει από την αντίπαλη ομάδα για να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης (πού παίζουν, κατοχές, ποσοστό μακρινών πάσας, αριθμός φάουλ, κλπ).

Κατά τη διάρκεια του αγώνα: (Τεχνητή Νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο): Το προσωπικό του Μπορδάλας λαμβάνει δεδομένα σε ένα tablet με τεχνικοτακτικές παραμέτρους και μετρήσεις, σε ένα άλλο tablet τις φυσικές μετρήσεις των παικτών, αλλά και των αντιπάλων τους και σε ένα τρίτο tablet έναν πίνακα νίκης όπου οι προβολές του AI, με βάση τα δεδομένα, δείχνουν το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται η ομάδα από το ιδανικό της.

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου : Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί μια αναφορά που προσδιορίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία τόσο της ομάδας όσο και του αντιπάλου. Στη συνέχεια, ο προπονητής κάνει προσαρμογές και παίρνει αποφάσεις.