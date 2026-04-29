Σακίλ Ο'νίλ για Γουεμπανιάμα: «Είναι ο πρώτος τέλειος ψηλός, απολαμβάνω να τον βλέπω»
Οι Σπερς απέκλεισαν τους Μπλέιζερς στον πρώτο γύρο των play-offs με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, να... οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη στο Game 5 και τον Σακίλ Ο΄Νίλ να αποθεώνει τον Γάλλο «σταρ».
Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και την πρόκριση των Σπερς, ο Ο'Νίλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Γουέμπι», τονίζοντας πως απολαμβάνει να τον βλέπει.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σακίλ Ο' Νίλ:
«Νομίζω ο Γουέμπι είναι ο πρώτος τέλειος ψηλός που έχει δημιουργηθεί. Μπορεί να σουτάρει, να εκτελέσει βολές, να αμυνθεί, να επιτεθεί και είναι ομαδικός παίκτης. Είμαι χαρούμενος για τους Σπερς. Είμαι χαρούμενος για τον Γουέμπι.
Για εμένα, εδώ και καιρό είναι απόλαυση να τον βλέπω. Συνήθως δεν απολαμβάνω τους ψηλούς με το πώς παίζουν τώρα, αλλά παίζει τόσο τέλεια, αποδέχομαι τον τρόπο που παίζει».
"Wemby is the first perfect big man that's ever created."— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 29, 2026
