EuroLeague για Γουίλιαμς Γκος: «Τα αντίο δεν είναι ποτέ εύκολα»

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος αποτελεί πλέον παρελθόν κι επίσημα από τον Ολυμπιακό με τη EuroLeague να του αφιερώνει σχετική ανάρτηση.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κάουνας και τη Ζάλγκιρις.

Μετά τις ευχές της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τη συνέχεια της καριέρας του Αμερικανού γκαρντ, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον Πειραιά, ήρθε και το ειδικό αφιέρωμα από πλευράς EuroLeague.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο «Χ» όπου δημοσίευσε τρυφερές στιγμές του Γουίλιαμς Γκος με τα παιδιά του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό γράφοντας: «Τα αντίο δεν είναι ποτέ εύκολα».

“Goodbyes are never easy”@NigelWG5 has confirmed he’s leaving @Olympiacos_BC 🙏



His second spell in 🔴⚪️ comes to an end as he leaves a Greek League Champ! pic.twitter.com/lycx922l8n