Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα αποχαιρετισμού.

Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού στον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κάουνας και τη Ζάλγκιρις.

Κάτι που άλλωστε είναι γνωστό εδώ και καιρό, με τον παίκτη να έχει έρθει σε συμφωνία. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του, ποστάροντας μία φωτογραφία με τα δύο παιδιά του και το τρόπαιο του πρωταθλήματος.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ, Νάιτζελ Γουϊλιαμς Γκος και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του» ήταν το μήνυμα του Ολυμπιακού, με τον ίδιο τον Γουίλιαμς Γκος να λέει από χθες το δικό του αντίο με ένα συγκινητικό μήνυμα.

❤️🤍 Thank you @NigelWG5 for everything you’ve brought to the team!



Wishing you all the best in your next career steps and lots of happiness with your lovely family.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2x4kjf55z9