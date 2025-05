ΜακΚόλουμ στο Gazzetta: «Η Ελλάδα μου άλλαξε τη ζωή, ακόμη θυμάμαι το Καρναβάλι της Πάτρας»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο Gazzetta μετά την κατάκτηση της Euroleague με την Φενέρμπαχτσε, με τον Αμερικανό να γυρνά το χρόνο πίσω και να αναφέρεται στα χρόνια του στην Ελλάδα!

Με τον Σκότι Γουίλμπεκιν να τραυματίζεται και να χάνει τη σεζόν, ο Έρικ ΜακΚόλουμ βρέθηκε από το πουθενά στο στόχαστρο και εν συνεχεία στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, με τον ίδιο, μέσα από τα αποδυτήρια των πρωταθλητών Ευρώπης, να έχει αρκετά να πει στο Gazzetta.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ πάντως από την αρχή έβλεπε πως αυτή η Φενέρμπαχτσε μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στην Euroleague, όπως δήλωσε στο Gazzetta.

«Όταν ήρθα, πριν καν υπογράψω, ήξερα ότι υπήρχε η πιθανότητα να βρεθώ εδώ (νικητής στο F4). Ένιωθα ότι μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ένιωθα ότι η ομάδα ήταν ήδη εξαιρετική και ότι απλώς θα ερχόμουν να προσθέσω κάτι ακόμα. Όμως πριν απ’ αυτό, δεν πίστευα ότι θα έφευγα από την προηγούμενη ομάδα μου. Καμιά φορά έρχεται η δυσκολία, τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό με έφερε εδώ».

