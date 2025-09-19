Το Σάββατο 20/9 (10:00 π.μ.) θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική δράση «BEE TOGETHER» με παίκτες του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Αρμάνι και του Ερυθρού Αστέρα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ηρακλείου. Αναλυτικά:

Το κοινωνικό αποτύπωμα “BEE TOGETHER” στο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Aegean Omiros College Crete IBT

Το Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ “Aegean Omiros College Crete IBT” επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και συγκεκριμένα τον Ολυμπιακό, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα μοναδικό αγωνιστικό τριήμερο.

Περιβαλλοντική δράση “BEE TOGETHER” – Μπάσκετ με κοινωνικό και οικολογικό πρόσημο.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας του τουρνουά, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου (10:00 π.μ.) , θα πραγματοποιηθεί η περιβαλλοντική δράση “BEE TOGETHER”, σε συνεργασία με την πολύτιμη υποστήριξη του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου – CSR Partner της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιηθούν ενέργειες, με την παρουσία σπουδαίων αθλητών των τεσσάρων ομάδων με τα παιδιά των ακαδημιών του Ηρακλείου. Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ανάγκης προστασίας των μελισσών, καθώς και της ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών όπως και της σχέσης τους με την κοινωνία και τον αθλητισμό.