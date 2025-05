Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο με φίλο του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο μικρό τελικό του Final Four 2025 της Euroleague.

Ανέβηκαν οι τόνοι λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Final Four 2025 της Euroleague, μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα κι ενός φίλου του Τριφυλλιού. Η κάμερα του Basket News έπιασε τον τεχνικό των Πειραιωτών να έχει ένα σύντομο φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο των Πράσινων, το οποίο δεν πήρε έκταση, καθώς τον ηρέμησε άνθρωπος της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

Στο video ακούγεται ο κόουτς του Ολυμπιακού να λέει στον φίλο του Παναθηναϊκού: «Το ξέρει η μητέρα σου ότι είσαι εδώ;».

Olympiacos coach Georgios Bartzokas chirping with Panathinaikos fans after the game 👀🗣️ pic.twitter.com/yYtbOkd70h