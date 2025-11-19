Βρούτσης για συνάντηση με Μποντιρόγκα: «Δεσμευτήκαμε για μια γιορτή του μπάσκετ, αντάξια του επιπέδου της EuroLeague»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης έδειξε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα μέσω ανάρτησης.

Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για να συζητήσουν ενόψει του Final Four που θα διοργανώσει η Αθήνα τον ερχόμενο Μάιο.

Ο Βρούτσης με ανάρτηση του τόνισε πως συνεχίζεται η στενή συνεργασία για τη σπουδαία διοργάνωση (Euroleague), ενώ ανάφερε πως δεσμεύτηκαν για μια γιορτή του μπάσκετ.

Αναλυτικά

«Χαρά μου να υποδεχθώ στο Υπουργείο Αθλητισμού τον Πρόεδρο της EuroLeague, Dejan Bodiroga.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Υποστηρικτικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four της Αθήνας, Δημήτρη Φραγκάκη και τα στελέχη της, συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τη σπουδαία διοργάνωση που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια.

Ο κ. Bodiroga εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητά της να φιλοξενήσει το Final Four, ενώ από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε για μια γιορτή του μπάσκετ, υψηλότατης ποιότητας, αντάξια του επιπέδου της EuroLeague και της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας”.