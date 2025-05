Abu Dhabi Diary Day 4: Ο τουρισμός άρχισε νωρίς στο φετινό Final Four

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με το pamestoixima.gr και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Final Four 2025.

Δυστυχώς το Final 4 τελείωσε νωρίς και για τους δύο εκπροσώπους μας στο Άμπου Ντάμπι. Η αποτυχία δεδομένη για αμφότερους, έστω κι αν για τον Ολυμπιακό έκανε μεγαλύτερο κρότο, ενώ για τον Παναθηναϊκό θεωρήθηκε περισσότερο διαχειρίσιμη. Λόγω της περυσινής κατάκτησης και φυσικά της ανταγωνιστικής παρουσίας της ομάδας στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσέ.

Κάπως έτσι, λοιπόν, με τον «εμφύλιο» μικρό τελικό να αποτελεί ένα πρωτόγνωρο παιχνίδι για τις ομάδες μας και την ιστορία τους στην διοργάνωση, η μετεγγραφολογία «φούντωσε» για τα καλά εδώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν καλά- καλά αρχίσει η μάχη των τελικών στην Stoiximan GBL.

Δεν είναι υπερβολή να μεταδώσουμε ότι τα επιτελεία των «ερυθρολεύκων» και των «πρασίνων» έχουν αρχίσει, πλέον, τις πιο ανοιχτές συζητήσεις με τους ατζέντηδες των παικτών που έχουν βάλει στο στόχαστρο, κάτι που σημαίνει ότι η μετεγγραφική περίοδος έχει ανεπίσημα ξεκινήσει. Σίγουρα τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν και θα κριθούν από την τελευταία γεύση της χρονιάς, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι Πειραιώτες θα πάνε σε αρκετές αλλαγές, ενώ οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, θα κάνουν τουλάχιστον δύο ηχηρές μετεγγραφές.

Κατά τα άλλα, η μέρα του τελικού κύλησε σαν αργία και οι περισσότεροι Έλληνες επισκέπτες, έσπευσαν να επισκεφτούν το φημισμένο και μεγαλύτερο τζαμί της χώρας,“Sheikh Zayed Grand Mosque” και να βγάλουν τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο τουρισμός άρχισε νωρίς στο εφετινό Final 4...

