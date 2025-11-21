Ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνει να ταλανίζεται για την αριστερή πλευρά της 11αδας του Άρη ενόψει του αγώνα (23/11) με την ΑΕΚ καθώς επίσης και για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα αγωνιστεί πίσω από τον Λορέν Μορόν.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε λόγω του Χαμζά Μεντίλ καθώς ο Μαροκινός αριστερός full back δείχνει να μην είναι έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι. Επικρατούσε η αίσθηση ότι από τις αρχές της εβδομάδας θα ήταν σε θέση ενσωμάτωσης στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας, τούτο όμως κατέστη αδύνατο. Κι έτσι ο Ισπανός τεχνικός έχει δύο επιλογές. Είτε να χρησιμοποιήσει τον Μάρτιν Φρίντεκ από τον οποίον δεν έχει μείνει ικανοποιημένος είτε να τοποθετήσει έναν εκ των δύο δεξιών full back (Τεχέρο ή Φαντιγκά) στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτή η επιλογή έχει τη σημασία της διότι θα καθορίσει και την αντίστοιχη στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Εκεί βρίσκεται το δεύτερο δίλημμα και μάλιστα φάνηκε μέσα από τις δοκιμές του Ισπανού τεχνικού καθώς στη διάρκεια της εβδομάδας χρησιμοποίησε τόσο τον Μιγκέλ Αλφαρέλα όσο και τον Πιόνε Σίστο. Ο πρώτος είναι επιθετικογενής με λιγότερα τρεξίματα προς βοήθεια στον εκάστοτε αριστερό οπισθοφύλακα ενώ ο δεύτερος χαρακτηρίζεται για την τακτική πειθαρχία του αλλά παραμένει «ακίνδυνος» στην επίθεση. Βάσει λογικής, σε περίπτωση που επιλεγεί ο Φρίντεκ το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του Αλφαρέλα στο αρχικό σχήμα θα συγκεντρώσει αρκετές πιθανότητες. Το αντίθετο θα συμβεί στο ενδεχόμενο «επιστράτευσης» δεξιού οπισθοφύλακα.

Πηγαίνοντας στη θέση του επιτελικού μέσου, ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε ότι δεν έχει καταλήξει μεταξύ του Ολίμπιου Μορουτσάν και του Μιχάλη Παναγίδη καθώς δοκίμασε και τους δύο στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Αντιθέτως η κατάσταση είναι ξεκάθαρη για την κορυφή της επίθεσης (Μορόν) όπως και για τη θέση του δεξιού χαφ (Πέρεθ) αλλά και για τους δύο εσωτερικούς μέσους (Μόντσου-Ράτσιτς). Είναι δεδομένο επίσης ότι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα συνθέσουν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών όπως και το ότι ο Άλβαρο Τεχέρο θα είναι στο ένα αμυντικό άκρο.