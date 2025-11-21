Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στον Ηλία Παπαθεοδώρου για τις δηλώσεις του στο ματς του Αμαρουσίου με την ΑΕΚ.

Ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ είχε κληθεί προσεχή Πέμπτη (20/11), ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου για γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπως σας είχε ενημερώσει και το Gazzetta. Πιθανότατα για τα παράπονα που εξέφρασε για την διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα.

Τώρα σχετικά με τον αθλητικό δικαστή, επέβαλε στον Παπαθεοδώρου πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος όπως αναφέρεται.

Αναλυτικά

ΜΑΡΟΥΣΙ

1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για το παράπτωμα της μη συμμετοχής του προπονητή της Ηλία Παπαθεοδώρου στη συνέντευξη Τύπου και στο Flash Interview του αγώνα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014), που διεξήχθη την 15-11-2025 και

2. Επιβάλλεται στον Ηλία Παπαθεοδώρου, Προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος και που έλαβαν χώρα στον ως άνω αγώνα.