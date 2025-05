Abu Dhabi Diary Day 3: Το κλίμα στο Abu Dhabi μετά τον αποκλεισμό των δύο «αιωνίων»

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με το pamestoixima.gr και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Final Four 2025.

Η προσγείωση στην πραγματικότητα του «εμφύλιου» μικρού τελικού ήταν απότομη και σίγουρα πρωτόγνωρη.

Αλλιώς ξεκίνησε αυτή η αποστολή με προορισμό το Άμπου Ντάμπι και αλλιώς κατέληξε με την Μονακό και την Φενέρμπαχτσέ να έχουν «διαβάσει» άριστα τους «αιώνιους αντιπάλους» και να το αποδεικνύουν εμφατικά μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να μην κατάφερε να διατηρήσει το βαρύτιμο τρόπαιο εντός των συνόρων, αυτό,

ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο τελικός δεν θα έχει γαλανόλευκο χρώμα. Ο Βασίλης Σπανούλης από την μία και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους από την άλλη (αμφότεροι έχουν ουκ ολίγους συμπατριώτες μας στα επιτελεία τους), αποτελούν πλέον τα πρόσωπα του Final 4! Και οι δύο προσέφεραν σπαρταριστές ατάκες στην συνέντευξη Τύπου με φόντο τον τελικό, στην οποία ο Άλφα Ντιαλό και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, είχαν μάλλον ευγενική συμμετοχή.

Θυμήθηκαν την εποχή που ήταν συμπαίκτες, παραδέχτηκαν την προπονητική επίδραση που είχαν από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς των 9 τίτλων και των 18 Final 4 και ο Saras αποκάλυψε ότι ο “Kill Bill” ακόμη δεν έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι δεν μπορεί να έχει την μπάλα στα χέρια του. Το βράδυ της Κυριακής (25/05), ένας από τους δύο θα μπει σε ένα elite club και θα γίνει ο τέταρτος πρωταθλητής Ευρώπης σαν παίκτης και σαν προπονητής και ο πρώτος που έχει αναδειχθεί και MVP μέσα στα παρκέ.

Αυτό το Final Four δεν μοιάζει με κανένα άλλο, όπως και το King of Promos από το Pamestoixima.gr! Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Μονακό και Φενερμπαχτσέ θα διεκδικήσουν τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς και εσύ ζεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία Euroleague στο Pamestoixima.gr! Το παιχνίδι σου γίνεται καλύτερο από ποτέ, με δεκάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις* για το Final Four 2025 για να ζήσεις κι εσύ τη δράση όπου κι αν βρίσκεσαι. Ανακαλύπτεις περισσότερα για τις μοναδικές προσφορές γνωριμίας* και γίνεσαι εσύ ο King of Promos!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».