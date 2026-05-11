Η UEFA ανακοίνωσε τις διαιτητικές ομάδες που θα διευθύνουν τους τελικούς των Champions, Europa και Conference League στα τέλη του Μαΐου.

Η τρέχουσα σεζόν μπήκε στην τελική της ευθεία και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τους ευρωπαϊκούς τελικούς. Η UEFA προέβη ήδη στην ανακοίνωση των διαιτητικών ομάδων που θα αναλάβουν να διευθύνουν τα μεγάλα ραντεβού σε Champions, Europa και Conference League, με έμπειρες «σφυρίχτρες» να παίρνουν το χρίσμα.

Διαιτητής στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα είναι ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ, ενώ τον τελικό του Europa League θα διευθύνει ο Γάλλος, Φρανσουά Λετεσιέ. Στον τελικό του Conference League από την άλλη θα βρεθεί ο Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Αναλυτικά οι διαιτητικές ομάδες:

Τελικός Champions League (30/05)

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ

Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν

4ος: Σάρερ

VAR: Ντάνκερτ

AVAR: Σρούντερ

Τελικός Champions League Γυναικών (23/05)

Διαιτήτρια: Όλοφσον

Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ

4η: Ντιμιτρέσκου

VAR: Φαν Ντρίσε

AVAR: Σαν

Τελικός Europa League (20/05)

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ

Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί

4ος: Ερνάντες

VAR: Μπρισάρ

AVAR: Ντελαζό

Τελικός Conference League (27/05)