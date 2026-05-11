Μαρίν: «Μείναμε ενωμένοι, δείξαμε χαρακτήρα και είμαστε άξιοι πρωταθλητές»

Εκστασιασμένος από την κατάκτηση του τίτλου της ΑΕΚ και ο Ραζβάν Μαρίν με τον Ρουμάνο χαφ σε ανάρτησή του να στέκεται στην ενότητα και στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα την κατάλληλη στιγμή παίρνοντας πανάξια το πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του Ραζβάν Μαρίν στο Instagram

«Μακρά σεζόν. Πολλή θυσία, πίεση, δύσκολες στιγμές και σκληρή δουλειά πίσω από νύχτες σαν κι αυτή. Τίποτα δεν ήρθε εύκολα, αλλά μείναμε ενωμένοι, συνεχίσαμε να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον και συνεχίσαμε να προσπαθούμε κάθε μέρα.

Αυτή η ομάδα έδειξε χαρακτήρα όταν είχε μεγαλύτερη σημασία. Παλέψαμε για κάθε βαθμό, κάθε παιχνίδι και κάθε στιγμή μέχρι το τέλος. Είμαστε περήφανοι για αυτήν την ομάδα, περήφανοι για τη νοοτροπία που δείξαμε όλη τη σεζόν και ευγνώμονες σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας σε όλα.

Η ατμόσφαιρα απόψε ήταν απίστευτη, νιώσαμε την ενέργειά σας από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Άξιοι Πρωταθλητές».