Ο Σάσα Βεζένκοβ αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ πήρε την αναγνώριση που του αξίζει από τον Βλάντε Ντίβατς. Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τον δεύτερο ημιτελικό της EuroLeague, απέναντι στη Μονακό (21:00, Live στο Gazzetta), με τους φίλους του να έχουν πιάσει από νωρίς στασίδι στην Etihad Arena, στήνοντας πάρτι στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα αποθέωσαν τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια μετά τα πρώτα σουτάκια που έκανε στο παρκέ της Etihad Arena, περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Δεν ήταν βέβαια οι μόνοι, μιας και ο Βλάντε Ντίβατς που βρέθηκε εκεί κοντά του έδωσε τα εύσημα!

Οι φίλοι του Ολυμπιακού τον αποθέωσαν με την ιαχή του MVP, κάτι που τραγούδησαν άλλωστε και στον Κέντρικ Ναν με ειρωνικό ύφος λίγη ώρα νωρίτερα.

The atmosphere is already heated! 🔥



Ps: True greatness is known by its peers. 🙌🏽 Vlade Divac #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/VV93o51vuO