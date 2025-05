Ο Κέντρικ Ναν με πολύ δύσκολο καλάθι μείωσε σε 38-33 στο τέλος του ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε βρέθηκαν αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά στον ημιτελικό του Final Four, φέτος όμως στο Άμπου Ντάμπι, διεκδικώντας ξανά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Το «τριφύλλι» μπορεί να είδε την τούρκικη ομάδα να έχει φτάσει μπροστά ακόμα και με διψήφιο αριθμό πόντων, ωστόσο οι «πράσινοι» βρήκαν τρόπους ώστε να πλησιάσουν. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου μάλιστα, ο Κέντρικ Ναν με ένα πολύ δύσκολο δίποντο, έκανε buzzer beater και έκανε το 38-33.

Nunn putting Panathinaikos within 2 possessions of Fenerbahçe at the half with this buzzer beater😤#MotorolaMagicMoments I @Motorola_Saudi pic.twitter.com/o5Knk4EuGQ