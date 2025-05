O Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στη δράση έπειτα από 155 μέρες και σημείωσε τους πρώτους πόντους του στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε με ένα εμφατικό κάρφωμα και ένα εντυπωσιακό μπλοκ.

Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στον αγώνα τον Ματίας Λεσόρ στα 2:58 για το τέλος της πρώτης περιόδου αντί του Γουένιεν Γκέμπριελ με τον δείκτη του σκορ στο 16-12 για τη Φενέρμπαχτσε κι έτσι ο Γάλλος σέντερ πάτησε ξανά παρκέ για πρώτη φορά μετά τις 19 Δεκεμβρίου.

O Λεσόρ είχε υποστεί κάταγμα περόνης σε εκείνο το ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και υποβλήθηκε σε επέμβαση, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από 155 μέρες και σημειώνοντας τους πρώτους πόντους του με ένα εμφατικό κάρφωμα ενώ έκοψε εντυπωσιακά τον Μπιμπέροβιτς όταν προσπάθησε να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι.

