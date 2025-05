Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, χαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε θα... παλέψουν στο Άμπου Ντάμπι και τον πρώτο ημιτελικό του Final Four 2025 (23/5, 18:00, live από το Gazzetta, τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime), διεκδικώντας το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Euroleague την Κυριακή.

Ανάμεσα σε όσους βρίσκονται στο Etihad Arena, είναι ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ίδιος, πέρα από την αποθέωση που γνώρισε από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», πήγε στον πάγκο του Εργκίν Αταμάν και χαιρέτησε τους παίκτες του ενόψει του κρίσιμου παιχνιδιού.

☘️ Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, is on the court to support his players ahead of the first EuroLeague Final Four semifinal.



Tune in at 5 PM on SKWEEK. pic.twitter.com/u4PWxxNufq