Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει κόντρα στη Μονακό (23/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta) την πρόκριση στον τελικό του Final Four 2025 και ένας φίλος των Πειραιωτών φόρεσε τη φανέλα των Μονεγάσκων για χάρη του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Final Four για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και φέτος θέλει να τελειώσει τη δουλειά, αντιμετωπίζοντας αρχικώς τη Μονακό στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι (23/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί τους τον Βασίλη Σπανούλη, τον άνθρωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων τους back-to-back τίτλους στη EuroLeague τη διετία 2012-13.

Έτσι, ένας φίλος του Ολυμπιακού δεν δίστασε να φορέσει τη φανέλα της Μονακό για χάρη του Σπανούλη!

This is what it’s all about… Respect! 👏



Huge respect before our #F4GLORY matchup against @Olympiacos_BC 🤝🏀



The power of the Spanoulis legend 🌟#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/LHI8K0SvIa