Abu Dhabi Diary Day 2: Το Abu Dhabi γεμίζει με Έλληνες φιλάθλους λίγες ώρες πριν τους ημιτελικούς

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με το pamestoixima.gr και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Final Four 2025.

Η 2η μέρα της επταμελούς αποστολής του Gazzetta στο Άμπου Ντάμπι είχε το καλύτερο ορεκτικό, πριν φυσικά το διπλό «κυρίως πιάτο» των ημιτελικών, για τους οποίους ζουν και αναπνέουν οι «αιώνιοι αντίπαλοι» και το ελληνικό μπάσκετ μαζί τους.

Με την πλειοψηφία των Ελλήνων φιλάθλων να καταφτάνει από το πρωί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το πρώτο ραντεβού της ημέρας ήταν με τους παίκτες που επελέγησαν στο top25 των κορυφαίων στην ιστορία της Euroleague.

Την παράσταση έκλεψε ο Μάικ Μπατίστ με τις σπαρταριστές ατάκες του, ενώ τους περισσότερους προβολείς των ξένων δημοσιογράφων τράβηξε πάνω του ο Μπόγκταν Μπογκντάνοβιτς των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Από τους Έλληνες την τιμητική τους είχαν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, που μέσα σε μία ώρα πρέπει να έδωσε περισσότερες συνεντεύξεις απ’ όσες σε όλη του την καριέρα και ο Γιώργος Πρίντεζης, που εμφανίστηκε με νέο και τολμηρό κούρεμα, και προσέφερε πολύ περιεχόμενο με το αυθόρμητο των δηλώσεών του.

Όλα αυτά ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μπούμε στο «ψητό» της διοργάνωσης, το οποίο έφτασε πλέον η ώρα να απολαύσουμε. Προσδεθείτε και σταυρώστε δάχτυλα! Απέχουμε μόλις 80 λεπτά από τον τελικό του αιώνα; Μακάρι να το ζήσουμε!

Αυτό το Final Four δεν μοιάζει με κανένα άλλο, όπως και το King of Promos από το Pamestoixima.gr! Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Μονακό και Φενερμπαχτσέ θα διεκδικήσουν τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς και εσύ ζεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία Euroleague στο Pamestoixima.gr! Το παιχνίδι σου γίνεται καλύτερο από ποτέ, με δεκάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις* για το Final Four 2025 για να ζήσεις κι εσύ τη δράση όπου κι αν βρίσκεσαι. Ανακαλύπτεις περισσότερα για τις μοναδικές προσφορές γνωριμίας* και γίνεσαι εσύ ο King of Promos!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».