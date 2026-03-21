Παίκτες του Παναθηναϊκού και κόσμος πανηγύρισαν με… χόρτο μαγικό την κατάκτηση του Κυπέλλου μετά από 16 χρόνια. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Ο Παναθηναϊκός μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που χρειάστηκε πέντε σετ για να ολοκληρωθεί, κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 του Φλοίσβου και να κατακτήσει το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. Μια κούπα που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε τόσο στην απονομή όσο και μετά.

Συγκεκριμένα μετά την απονομή οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν προς τον κόσμο της ομάδας γνωρίζοντας την αποθέωση και στην συνέχεια όλοι μαζί τραγούδησαν το… χόρτο μαγικό. Ένα σύνθημα που λίγη ώρα πριν είχε τραγουδηθεί από τους παίκτες του μπάσκετ και τον κόσμο της ομάδας στο ΟΑΚΑ για τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα.