Παναθηναϊκός: Το «χόρτο μαγικό» των παικτών με τον κόσμο για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vid)
Ο Παναθηναϊκός μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που χρειάστηκε πέντε σετ για να ολοκληρωθεί, κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 του Φλοίσβου και να κατακτήσει το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. Μια κούπα που πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε τόσο στην απονομή όσο και μετά.
Συγκεκριμένα μετά την απονομή οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν προς τον κόσμο της ομάδας γνωρίζοντας την αποθέωση και στην συνέχεια όλοι μαζί τραγούδησαν το… χόρτο μαγικό. Ένα σύνθημα που λίγη ώρα πριν είχε τραγουδηθεί από τους παίκτες του μπάσκετ και τον κόσμο της ομάδας στο ΟΑΚΑ για τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα.
🏐🏆☘️ «Τρέλα» στη Λάρισα από τους φίλους και τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 20, 2026
