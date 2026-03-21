Χ. Ανδρεόπουλος στο Gazzetta: «Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να ζήσουμε» (vid)

Ο ακραίος του Παναθηναϊκού, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μίλησε στο Gazzetta για την κατάκτηση του Κυπέλλου, λέγοντας πως ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να ζήσουν. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε μετά από έναν φοβερό τελικό να κατακτήσει το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια επικρατώντας με 3-2 του εξαιρετικού Φλοίσβου. Μετά το τέλος του αγώνα ο ακραίος του «τριφυλλιού», Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μιλώντας στο Gazzetta ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Ο Φλοίσβος από τότε που άλλαξε προπονητή έχει μια διαφορετική εικόνα. Τα πάνε πάρα πολύ καλά, παίζουν πολύ καλό βόλεϊ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ πως η δυναμική τους και ο τρόπος που παίζουν, δεν συμβαδίζουν με την βαθμολογική θέση που έχουν. Το παιχνίδι ήταν κοντά στο σκορ. Ήταν γεμάτο το γήπεδο, με πολλούς Παναθηναϊκούς, ήταν ότι καλύτερο μπορούμε να ζήσουμε».

Με την ομάδα να έχει να κατακτήσει 16 χρόνια το τρόπαιο πιστεύεις πως υπήρχε πίεση;

«Αν είχε πίεση η ομάδα για να κατακτήσει το Κύπελλο, κακώς είχε. Και δεν θα έπρεπε να υπήρχε. Στόχος μας είναι να παίζουμε καλά βόλεϊ. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες όλοι μπορούν να δώσουν λύση στην ομάδα. Εμείς πρέπει να μπαίνουμε μέσα, να παίζουμε αυτό που ξέρουμε. Πρέπει να βγάλουμε τα πρέπει από το μυαλό μας και θεωρώ πως σύμφωνα με τη δυναμική μας, καλώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Έχουμε κάνει μια καλή πορεία και κατακτήσαμε το Κύπελλο».

Που θα ήθελες να αφιερώσεις το Κύπελλο;

«Αφιερώνω αυτό το τρόπαιο στη μητέρα μου».