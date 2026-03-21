Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια επικρατώντας του Φλοίσβου με 3-2. Δείτε την απονομή της κούπας από την κάμερα του Gazzetta. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Μετά από 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός όχι μόνο βρέθηκε σε τελικό, αλλά κατάφερε να πάρει και την κούπα επικρατώντας με 3-2 του Φλοίσβου σε έναν φοβερό και γεμάτο αγωνία τελικό. Μια κούπα που όλοι στο «τριφύλλι» χάρηκαν με την ψυχή τους με τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας να τους αποθεώνει.

Ο μεγάλος χαμός έγινε στην απονομή με τον Θανάση Πρωτοψάλτη να ζητάει από τον Ρούλη Αγραπιδάκη να πάει μαζί του για να σηκώσουν την κούπα. Φυσικά ο τιμ μάνατζερ του τμήματος δεν θα μπορούσε να του πει όχι και μόλις το τρόπαιο σηκώθηκε έγινε χαμός. Όλοι έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν ένα Κύπελλο που έγινε και πάλι… πράσινο μετά από 16 χρόνια όπως αναφέραμε και στην αρχή.

Το Gazzetta είναι στην Λάρισα και απόν το βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την απονομή στους θριαμβευτές.