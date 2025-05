Η Εuroleague έδωσε πληροφορίες στους φιλάθλους των 4 ομάδων του Final Four για τα μέρη που θα μπορούν να δουν τα ματς όσοι δεν έχουν εισιτήριο.

Το τζάμπολ για το Final Four 2025 της Euroleague πλησιάζει (οι ημιτελικοί γίνονται την Παρασκευή), εκεί όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν το τρόπαιο μαζί με Μονακό και Φενέρ. Φυσικά οι ομάδες θα έχουν παρέα και τους φιλάθλους τους, οι οποίοι με το εισιτήριο τους θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα ματς από την Etihad Arena.

Φυσικά υπάρχει κόσμος που βρίσκεται στα Εμιράτα χωρίς εισιτήριο για τα ματς. Για αυτό το λόγο οι διοργανωτές εξασφάλισαν ειδικά διαμορφωμένα σημεία ώστε όλοι οι οπαδοί εκτός γηπέδου να μπορούν να δουν τα παιχνίδια.

Τα τέσσερα Watch Points για κάθε ομάδα

Φενέρ: The Irish Vickers (The Hub – Level 6 – World Trade Center Mall. Khalifa Bin Zayed The First St – Al Danah – Zone 1 – Abu Dhabi)

Παναθηναϊκός: 49’ers (LEAF Tower: Lower Ground Floor Leaf Tower – Al Reem Island – Tamouh)

Ολυμπιακός: The G.O.A.T. & Bambu (Cristal Hotel: Zayed The First St – Al Danah – Zone 1)

Μονακό: The Brown Lion (Marriott Hotel: Marriott Hotel Downtown – Sheikh Rashid Bin Saeed St – Al Manhal – Al Tibbiya)