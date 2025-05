Ο Κώστας Σλούκας θυμήθηκε τη δική του «μαγική» στιγμή της φετινής EuroLeague που δεν είναι άλλη από το buzzer beater τρίποντο απέναντι στην Εφές στο Game 2.

Ο Κώστας Σλούκας είναι έτοιμος να δώσει το «παρών» στο δωδέκατο Final Four της καριέρας του και λίγες μέρες πριν το τζάμπολ του ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι, θυμήθηκε τη δική του «μαγική» στιγμή στη φετινή EuroLeague.

Αυτή φυσικά δε θα μπορούσε να είναι άλλη από το buzzer beater τρίποντο στο τέλος της τρίτης περιόδου στο Game 2 των playoffs με την Αναντολού Εφές.

An instinctive reaction from the captain, what a shot 🤯



In the words of @kos_slou how he made that play happen 🗣️ #MyMagicMoment I @MotorolaGR pic.twitter.com/FSTgXSUNd1