Ο Τζέριαν Γκραντ κατέταξε στα τυφλά πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού και... απογοητεύτηκε με τη θέση που τοποθέτησε τον Κέντρικ Ναν στη λίστα.

Ο Τζέριαν Γκραντ... έμπλεξε στο blink rank challenge της EuroLeague. Στο πλαίσιο της Media Day των «πρασίνων» ενόψει του Final Four 2025 για την EuroLeague, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού βάλθηκε να βάλει σε σειρά τους πέντε παίκτες που θα ακούσει.

Και αναγκάστηκε να τοποθετήσει τον Κέντρικ Ναν στο Νο5, μιας και είχε κλείσει ήδη τις υπόλοιπες θέσεις. Λέγοντας όμως ότι ανεβαίνει διαρκώς ο MVP της φετινής κανονικής περιόδου.

Για την ιστορία, ο Γκραντ έβαλε στο Νο1 τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ ακολούθησαν οι Ντόμινικ Γουίλκινς, Μάικ Μπατίστ και Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Okay, so we got @JerianGrant to blink rank these @Paobcgr players without knowing who’s coming next 👀 @nunnbetter_ 🫣 this is the risk of the blink rank challenge! pic.twitter.com/7gga0E44nF