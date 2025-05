Έφτασε η ώρα να δοκιμάσουν οι αναγνώστες του Gazzetta τις γνώσεις τους για τα Final Four της Euroleague.

Το Gazzetta σας παρέα με το AXE Cherry Fizz σας βάζουν σε ρυθμούς Final Four και θέλει να δει αν οι αναγνώστες του είναι γκουρού της Euroleague.

Βρισκόμαστε λίγες ώρες μακριά από το τζάμπολ στο Final Four 2025 της Euroleague.

Φέτος για πρώτη φορά το Final Four δεν θα γίνει στην Ευρώπη και θα φιλοξενηθεί σε άλλη ηπειρό. Ο φετινός νικητής θα κριθεί στο Άμπου Ντάμπι. Αυτή τη σεζόν την κούπα διεκδικούν οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός που μπορούν να βρεθούν μόνο στον τελικό. Τις πιθανότητες τους έχουν και η Φενέρ με τη Μονακό.

Το Gazzetta πιστό στο ραντεβού του με τα Final Four θέλει να... ζεστάνει τους αναγνώστες του. Ετοιμάσαμε 15 ερωτήσεις για παλιότερα Final Four και θέλουμε να δούμε ποιοι από εσάς είναι... γκουρού των Final Four. Ορισμένες ερωτήσςεις θα σας... βασανίσουν.

Πάμε να δούμε πόσοι από εσάς θα κάνουν το απόλυτο!

