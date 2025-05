Φουρνιέ για τα δημοσιεύματα περί Ζάλγκιρις και Γκος: «Δεν πάει πουθενά»!

Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε με... πυγμή στις φήμες σχετικά με την επόμενη ομάδα του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, χάρη στην τρομερή σεζόν που διανύει, έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, κάτι που όμως δεν αρέσει στον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σταρ σχολίασε ένα «τιτίβισμα» του Sportando, το οποίο αναφέρει πως ο Γκος θα δεχθεί μεγάλη πρόταση από την Ζάλγκιρις, στέλνοντας... μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με τον συμπαίκτη του.

Το «τιτίβισμα» του Γάλλου σταρ:

He is not going anywhere lol https://t.co/pXNhZeW8CE