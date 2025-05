Η EuroLeague κατάφερε να δυσκολέψει τον Λούκα Βιλντόζα, με τη φωτογραφία του Σάσα Βεζένκοβ από την παιδική του ηλικία.

Το Final Four της EuroLeague (23-25/05) πλησιάζει, με τη Media Day του Ολυμπιακού να λαμβάνει χώρα το πρωί της Παρασκευής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Με τον Λούκα Βιλντόζα να παίζει το παιχνίδι με τις φωτογραφίες, προσπαθώντας να αναγνωρίσει τους συμπαίκτες του, με βάση το πώς ήταν αυτοί σε πολύ μικρή ηλικία.

Ο Αργεντίνος είναι αλήθεια πως δυσκολεύτηκε αρκετά, ενώ δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, όταν έμαθε πως μπροστά του έβλεπε τον Σάσα Βεζένκοβ!

Okay, we put Vildoza to the test by getting him to try and guess his teammates from these photos 👀



The only catch, they are all 👶 pic.twitter.com/Dvmdc20wV6