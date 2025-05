Το σήμα του Final Four τοποθετήθηκε στις εμφανίσεις του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ετοιμάζονται ενόψει του σπουδαίου ραντεβού της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four του Άμπου Ντάμπι (23-25/05). Εκεί όπου στην τέταρτη συνεχόμενη παρουσία του στην τελική τετράδα θα ψάξει και τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του.

Με τη φανέλα των Πειραιωτών να είναι ήδη έτοιμη ενόψει Άμπου Ντάμπι. Το σήμα του Final Four έχει ήδη τυπωθεί πάνω στις φανέλες του Ολυμπιακού, με τους παίκτες να ποζάρουν με αυτό στη διάρκεια της Media Day.

Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Γουόκαπ έδειξαν το σήμα στη φανέλα με μία σέλφι.

The #F4GLORY Patches go extremely hard 🥶 pic.twitter.com/6xm4eRzEtx

Squad 💯



The @Olympiacos_BC team is ready for #F4GLORY 📸#EveryGameMatters pic.twitter.com/ahE3mwlCit