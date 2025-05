Η Άλμπα Βερολίνου πήρε την απόφαση να αφήσει τη EuroLeague και να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο BCL. Οι λόγοι πίσω από αυτή την κίνηση είναι πολύ συγκεκριμένοι και φυσικά με την είσοδο του NBA στην Ευρώπη να βρίσκεται στο πλάνο.

Η EuroLeague θα πορευτεί τη νέα σεζόν (2025-26) χωρίς την παρουσία της Άλμπα Βερολίνου, καθώς οι Γερμανοί ανακοίνωσαν την επίσημη αποχώρησή τους από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και τη συμμετοχή τους στο Basketball Champions League την επόμενη χρονιά.

Αυτή η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη συζήτηση που γίνεται στη EuroLeague και σας έχει ενημερώσει το Gazzetta για την αύξηση των ομάδων από 18 σε 20, όπου θα προκύψουν συνολικά έξι θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν με wild cards τριετούς διάρκειας (μέχρι το 2028), των οποίων το fee έχει οριστεί στα 5 εκατομμύρια Ευρώ. Μάλιστα, υπήρχε η σκέψη η Άλμπα να διεκδικήσει μία εξ αυτών.

Η αλλαγή κατεύθυνσης της γερμανικής ομάδας έχει τις αιτίες της με το οικονομικό κομμάτι να παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ έκπληξη προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η αποχώρηση.

Η Άλμπα τόσα χρόνια (24 χρόνια σύμπραξης με την EuroLeague) βρισκόταν σε καθεστώς υποένταξης και είχε wild card δωρεάν κάτι που πλέον δεν θα υφίσταται. Βέβαια, ο οργανισμός έχει μεγάλο μπάτζετ (20 εκατομμύρια) και απασχολεί πολλούς υπαλλήλους (200 άτομα περίπου), όμως στο αγωνιστικό κομμάτι δεν αντικατοπτρίζεται αυτό το μέγεθος. Το αγωνιστικό μπάτζετ είναι μόλις ύψους τριών εκατομμυρίων κι αυτό επεξηγεί την κακή παρουσία της ομάδας στη λίγκα και την τελευταία θέση στη βαθμολογία.

Πέρα από το επιπρόσθετο έξοδο της wild card, από τη νέα σεζόν η EuroLeague θα εισάγει το salary cup, το οποίο θα αναγκάσει τις ομάδες να έχουν μίνιμουμ μπάτζετ 5.5 εκατομμύρια, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή η Άλμπα θα έπρεπε σχεδόν να το διπλασιάσει. Αν συνυπολογίσουμε και τη wild card, τότε γίνεται λόγος για οικονομική υπέρβαση, που τόσα χρόνια δεν είχε χρειαστεί να κάνει. Η απόφαση της Αλμπα ήταν επιλογή, όχι υποχρεωτική εξέλιξη. Κι αυτό γιατί η ομάδα από το Βερολίνο διάλεξε η ίδια τον προορισμό της ενώ η EuroLeague την είχε ως υποψήφια για να της προσφέρει τριετή ανανέωση του συμβολαίου της.

Η πρόταση από το BCL, λοιπόν, ήρθε και άλλαξε τα δεδομένα. Η παραπάνω επένδυση δεν ήταν κάτι που ενδιέφερε την ομάδα του Βερολίνου, ωστόσο ο τρόπος ανακοίνωσης της αποχώρησης προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε ενημέρωση όσο γίνονταν οι συζητήσεις παρά την τόσο καλή σχέση που υπήρχε με τη EuroLeague. H Άλμπα εξάλλου αγωνίστηκε για 12 χρόνια στην EuroLeague και άλλα τόσα στο EuroCup/ULEB Cup, μέχρι να αποφασίσει να βάλει τέλος στη συνεργασία.

