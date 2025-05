Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι στο Αμπου Ντάμπι. Το σενάριο για «αιώνιο τελικό» σε επίπεδο Εuroleague δεν είναι πια επιστημονικής φαντασίας! Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta αυτό που σκέφτονται όλοι: «Τι θα γίνει την Κυριακή 25/5 αν...»;

Ο σοφός λαός συνηθίζει να λέει «λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή;». Κι αφού το ερώτημα είναι ρητορικό, καθώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί, το ίδιο ισχύει και στο ερώτημα «λείπει ο Έλληνας από το final four;». Απλή είναι και εδώ η απάντηση. Όχι βέβαια. Θα φωνάξει παρών και στο Αμπου Ντάμπι και μάλιστα με διπλή εκπροσώπηση, καθώς μετά τον Ολυμπιακό που είχε κάνει... check in στο εισιτήριό του από την Πρωτομαγιά μέσω Μαδρίτης, με μια καθυστέρηση πέντε ημερών έκλεισε και ο Παναθηναϊκός τις δικές του business class θέσεις για το Εμιράτο.

Το αυτονόητο έγινε, καθώς όλη την διάρκεια της σεζόν στη Euroleague «πράσινοι και κόκκινοι» ή «κόκκινοι και πράσινοι», έδειχναν πως έχουν κορυφαίες ομάδες ικανές να φτάσουν μέχρι και την... πηγή, αλλά να πιουν και νερό. Και καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύτιμο είναι το ύδωρ στην έρημο του Αμπου Ντάμπι. Εδώ προφανώς αναφερόμαστε μεταφορικά στη δίψα που υπάρχει τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στον Παναθηναϊκό να προσθέσουν ένα ακόμη... ιερό μπασκετικό δισκοπότηρο στην πλούσια τροπαιοθήκη τους.

Στο λιμάνι μετά από 3 σερί final four που έμειναν... διψασμένοι, θέλουν να έχουν καλύτερη τύχη στο τέταρτο. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το περασμένο καλοκαίρι οι διοικούντες τον σύλλογο ξόδεψαν πολλά εκατομμύρια κι έχτισαν μια ομάδα «πολλών κυβικών». Από την άλλη στο «τριφύλλι» ισχύει το τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Πέρσι στο Βερολίνο... έφαγαν καλά, οπότε από τη στιγμή που βρίσκονται σε ένα ακόμη ραντεβού κορυφαίων έχουν κάθε λόγο να ονειρεύονται back to back!

Ο δρόμος προς τα παλάτια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί στην πραγματικότητα να είναι γεμάτος από χλιδή και πολυτέλεια, αλλά για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό υπάρχουν άλλα δεδομένα. Φενέρμπαχτσε και Μονακό δεν είναι οι... καμήλες που θα χαμηλώσουν να τις καβαλήσεις και να κάνεις την βόλτα σου.

Εμπόδια είναι και μάλιστα υψηλά. Σάρας και V Span είναι... γεννημένοι νικητές. Το είχαν αποδείξει τόσα χρόνια με κοντά παντελονάκια στα παρκέ όλου το πλανήτη, θέλουν τις ίδιες αποδείξεις να κόψουν και... κοστουμάτοι. Έχουν μπασκετικό μέταλλο που το έχουν λίγοι σε όλοι την Ευρώπη. Δεν θα πάνε στο Αμπου Ντάμπι για να βγάλουν φωτογραφίες το Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζάιντ ή τα διαστημικά κτήρια. Θα τα δώσουν όλα για να είναι παρόντες στο μεγάλο βραδινό ραντεβού της 25ης μέρας του Μάη. Αν τα καταφέρουν θα το δείξει η ιστορία. Θα το μάθουμε σε περίπου δύο εβδομάδες.

Αν όμως αμφότεροι δεν τα καταφέρουν, τότε... Ελλάδα είσαι έτοιμη;

Γιατί τότε όλοι ξέρουμε και ξέρετε τι θα γίνει. Αυτό που από τα περασμένα Χριστούγεννα... ψελλίζαμε όλοι περισσότερο σαν ένα ακραίο σενάριο, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος και οι αγωνιστικές όλο και πιο ορατό ξεπρόβαλε στον ορίζοντα. Και τώρα να το σχεδόν μπροστά μας.

Ποιο two more; Φτάνει... one more!

Αν παίκτες και προπονητές στα αποδυτήρια φώναζαν «two more, two more, two more» θέλοντας να δείξουν πως είναι δύο νίκες ακόμη μακριά από το τρόπαιο, στην προκειμένη περίπτωση το ΑΠΟΛΥΤΟ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αρκεί το... one more! Αν Αταμάν και Μπαρτζώκας, Βεζένκοφ και Ναν, Ερναγκόμεθ και Φουρνιέ, Παπανικολάου και Σλούκας, χαμογελάσουν στους ημιτελικούς τότε θα ζήσουμε κάτι που ποτέ στα χρονικά, σε κανένα άθλημα δεν βιώσαμε ως τώρα. Εναν ελληνικό εμφύλιο σε ευρωπαϊκό τελικό. Το φοβερότερο όλων αν τελικά συμβεί θα είναι πως θα λάβει χώρα σε μη ευρωπαϊκό έδαφος. Σημείο των καιρών κι αυτό!

Ο Παναθηναϊκός των 7 τροπαίων και ο Ολυμπιακός των τριών, θα... παλέψουν όχι «σε μαρμαρένια αλώνια», αλλά στο παρκέ της λαμπερής Etihad Arena με φόντο ένα Κύπελλο που θα έχει άλλο ειδικό βάρος. Για την ακρίβεια θα είναι ίσως πιο... βαρύ κι από το αν βάλεις στη σειρά και τα δέκα παραπάνω. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για παίκτες και προπονητές (φαντάζομαι πως ναι), σίγουρα όμως ισχύει για διοικήσεις (ακόμη κι αν προς τα έξω βγάλουν το αντίθετο), αλλά και για τα εκατομμύρια των πιστών των δύο «αιωνίων».

Κακά τα ψέματα, θα είναι «τραύμα» που θα αργήσει να επουλωθεί αν χάσεις... από τον αιώνιο. Όπως και το αντίθετο. Θα είναι λάβαρο που θα τρυπήσει την οροφή σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ ανάλογα με τον θριαμβευτή. Ήδη «κόσμος και κοσμάκης» έχει αγχωθεί και μόνο στη σκέψη για ένα τέτοιο τελικό κι ας απέχουμε ακόμη 15 μέρες από την έναρξη του Final Four, αλλά και δύο ημιτελικούς από το να επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό.

Οι παλιότεροι ίσως θα θυμούνται ότι την δεκαετία του '80 στην Ελλάδα κυριαρχούσαν τα «πράσινα» και τα «μπλε» καφενεία. Ειδικά σε προεκλογικές περιόδους η πόλωση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας... έπιανε κόκκινο. Γνωστοί, φίλοι, ακόμη κι αδέρφια που είχαν διαφορετικές πολιτικές αναφορές, δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν στο ίδιο τραπέζι για να πιουν τον καφέ ή το ούζο τους. Ανάλογες εικόνες φαντάζομαι πως θα δούμε κι αν το βράδυ της 25ης Μαϊου στο πρώτο τζάμπολ του μεγάλου τελικού βρεθούν ο Φαλ με τον Γκέιμπριελ (ή μήπως τον Λεσόρ;).

Το ψυχολογικό βάρος θα είναι τόσο μεγάλο ώστε ακόμη και... κολλητοί να δουν ένα τόσο σημαντικό ματς με ηρεμία και με «καλή διάθεση για πειράγματα». Σκεφτείτε το λίγο. Χρόνο έχετε ακόμη. Εξάλλου είπαμε, προηγούνται δύο ημιτελικοί, οπότε όλες οι παραπάνω λέξεις και τα σενάρια να γίνουν... φτερό στον άνεμο αν «τσακίσει» έστω ο ένας από τους δύο.

