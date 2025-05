Ο Βασίλης Σπανούλης, στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση της Μονακό στο Final Four, έδωσε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μονακό ήταν η νικήτρια στο «θρίλερ» του Game 5 κόντρα στη Μπαρτσελόνα, έχοντας πάρει τη νίκη μέσα στο Μόντε Κάρλο με 85-84 και ετοιμάζει πλέον... βαλίτσες για το Άμπου Ντάμπι και το Final Four της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής της ομάδας από το Πριγκιπάτο, Βασίλης Σπανούλης, στα αποδυτήρια μετά τη λήξη πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε στους παίκτες του. Πέρα από τα λόγια του Έλληνα προπονητή, υπήρξε και το καθιερωμένο μπουγέλο με τον ίδιο να δίνει το... έναυσμα για την αρχή των πανηγυριών.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον οργανισμό μας. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για αυτόν τον οργανισμό κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Σας αξίζουν πολλά. Και τώρα, έχουμε ακόμα δύο νίκες.

Ο πρώτος στόχος ήταν να μπούμε στα playoffs, ο δεύτερος να νικήσουμε το Final Four. Τώρα έχουμε να πάμε εκεί, να παλέψουμε για δύο ακόμα νίκες. Έχετε δύο μέρες ρεπό, αύριο και Πέμπτη».

