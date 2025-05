Ο Κέντρικ Ναν καλείται να βρει το αντίδοτο στον «κρυπτονίτη» της Αναντολού Εφές στο Game 5 και να στείλει τον Παναθηναϊκό στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Τι λένε οι αριθμοί και τα advanced stats για την πτώση του Αμερικανού σταρ στα playoffs.

Οι ιαχές «MVP» δονούν σε κάθε ματς την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ. Και όχι άδικα. Ήταν ο καλύτερος και πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague. Εκείνος που ηγήθηκε προκειμένου να κερδίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR για δεύτερη σερί χρονιά το αβαντάζ της έδρας στα playoffs. Ήταν ο MVP της σεζόν!

Αν μη τι άλλο οι απαιτήσεις των «πρασίνων» από τον Κέντρικ Ναν.είναι υψηλές. Ειδικά στα playoffs όπου θα κληθούν να επιστρέψουν σε back to back χρονιές στο Final Four του Άμπου Ντάμπι όπου θα προσπαθήσουν να στάσουν στην «back to back» κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Μέχρι στιγμής ο Αμερικανός γκαρντ έχει βρει τον... μπελά του από την άμυνα της Αναντολού Έφες. Η τουρκική ομάδα παροσουσιάζεται εξαιρετικά έτοιμη και διαβασμένη προκειμένου να τον αντιμετωπίσει, έχει αναχαιτίσει το παιχνίδι του και έχει καταφέρει να τον βγάλει έξω από τα νερά του και τις συνήθειές του.

Με εξαίρεση το Game 3 στην Κωνσταντινούπολη και το τρομερό δεύτερο ημίχρονό του όπου σημείωσε 19 από τους 25 συνολικά πόντους του, ο Κέντρικ Ναν έχει βρεθεί πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Και αυτό οφείλεται φυσικά στην άμυνα της Έφες η οποία στα τέσσερα ματς των playoffs του έχε μειώσει την παραγωγικότητα κατά 4.6 πόντους σε σχέση με την regular season αλλά το μεγάλη της επίτευγμα είναι ότι έχει κατεβάσει πολύ τα ποσοστά ευστοχίας του.

Συγκεκριμένα το 57% στα δίποντα έχει γίνει 43% ενώ αντίστοιχα το υψηλό 43% στα τρίποντα στην κανονική περίοδο έχει πέσει στο 27%! Δείγμα και της αποτελεσματικότητας της τουρκικής ομάδας απέναντί του. Ενόψει του Game 5 ο Αμερικανός καλείται να «σπάσει» τα «δεσμά» του... μπλε κρυπτονίτη και να επαναλάβει το... αντίστοιχο Game 5 πριν από έναν χρόνο, όταν και είχε 26 πόντους με 6/10 τρίποντα!

Οι τέσσερις κατηγορίες που κάνουν η διαφορά

Τι έχει συμβεί όμως φέτος; Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγικότητά του και η επίδρασή του στο παιχνίδι των «πρασίνων»;

Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο να ηττηθεί δύο φορές από την Αναντολού Έφες μπορεί να αποτυπωθεί σε συνάρτηση με τον Αμερικανό σταρ. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, σημειώνει 4.6 πόντους λιγότερους αν και οι κατοχές που παίρνει ανά αγώνα είναι περισσότερες σε σχέση με την κανονική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε 72 πόντους ανά αγώνα με τον Ναν στην πεντάδα στην κανονική περίοδο και ο Αμερικανός είχε 75 κατοχές κατά μέσο όρο.

Ο Παναθηναϊκός σκοράρει 67 πόντους ανά αγώνα με τον Ναν στην πεντάδα στα playoffs και ο Αμερικανός είχε 79 κατοχές κατά μέσο όρο.

Το Offensive Rating του Κέντρικ Ναν μειώθησε αισθητά στα playoffs καθώς από το 95 της regular season, έχει πέσει στο 84.

Το True Shooting Percentage (σ.σ. δείχνει την αποτελεσματικότητα κάθε παίκτη το οποίο προκύπτει από τους πόντους και τα ποσοστά στα εντός παιδιάς σουτ και στις βολές) έκανε... βουτιά καθώς από το 64 της κανονικής περιόδου έχει πέσει στο 49 κατά τη διάρκεια των playoffs.

Στατιστικά τα οποία «δείχνουν» τρόπον τινά το πόσο επιδραστικός είναι ο Αμερικανός στις καλές και στις... όχι και τόσο καλές του μέρες.

Η Έφες έβαε stop στο «Iso» και στο «Catch and Shoot»

Και να 'ταν μόνο αυτά; Η σύγκριση της regular season με τα playoffs και το πόσο έχει επηρεάσει συνολικά τον Παναθηναϊκό η χαμηλότερη παραγωγικότητα του Ναν αποτυπώνεται και από τις επιμέρους ενέρεγειές του.

Η Έφες έχει καταφέρει να μειώσει τo «Iso» παιχνίδι του σε μεγάλο ποσοστό και από εκεί που είχε 2.1 πόντους ανά 2.5 κατοχές έφτασε να έχει μόλις έναν πόντο ανά 2 κατοχές.

Επίσης δεν του έχουν δώσει καθόλου ελεύθερα σουτ ώστε να «εκτελέσει» ύστερα από «catch and shoot» καταστάσεις, κάτι που αποτυπώνεται από το γεγονός ότι την regular season ήταν από τα δυνατά του σημεία με 2.7 πόντους ανά 2 κατοχές ενώ στα playoffs έχει μόλις 0.8 πόντους ανά 0.8 κατοχές!

Regular Season (ανά αγώνα)

Pick n Roll (Handler): 35% - 5.9 πόντοι / 5.9 κατοχές

Isolation: 14.6% - 2.1 πόντοι / 2.5 κατοχές

Catch and shoots: 12.1 % - 2.7 πόντοι / 2 κατοχές

Transition: 10.6% - 1.8 πόντοι / 1.8 κατοχές

Screen Off: 7.4% - 1.5 πόντοι / 1.2 κατοχές

Catch and Drive: 5.2% - 0.9 πόντοι / 0.9 κατοχές

Hand offs: 4% - 0.7 πόντοι / 0.7 κατοχές

Cuts: 3.6% - 0.4 πόντοι / 0.6 κατοχές

Playoffs (ανά αγώνα)

Pick n Roll (Handler): 53.4% - 6.3 πόντοι / 9.8 κατοχές

Transition: 11% - 1 πόντος / 2 κατοχές

Screen Off: 8.2% - 1.5 πόντοι / 1.5 κατοχές

Isolation: 5.5% - 0.5 πόντοι / 1 κατοχή

Catch and Drive: 5.5% - 1 πόντος / 1.5 κατοχή

Cuts: 4.1% - 0.5 πόντοι / 0.8 κατοχές

Catch and shoots: 4.1 % - 0.8 πόντοι / 0.8 κατοχές

Hand offs: 2.7 % - 0.5 πόντοι / 0.5 κατοχές