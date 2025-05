Ο Κέντρικ Ναν και ο Γουίλι Ερνανγκόμεζ είναι οι δύο παίκτες που μοιράζονται το βραβείο του MVP για τα Game 3 των playoffs της Euroleague.

Με τις ομάδες πλέον να στρέφουν την προσοχή τους στα πολύ κρίσιμα game 4 των σειρών στα playoffs, η Euroleague ανακοίνωσε τον... διπλό MVP των game 3.

Πιο συγκεκριμένα, πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε τόσο ο Κέντρικ Ναν όσο και ο Γουίλι Ερνανγκόμεζ.

Αμφότεροι είχαν κομβικό ρόλο στις νίκες του Παναθηναϊκού (77-81) και της Μπαρτσελόνα (100-89) αντίστοιχα.

Από τη μία πλευρά, ο Αμερικάνος γκαρντ του «τρυφιλλιού» μπόρεσε να σημειώσει 25 πόντους (χωρίς εύστοχο τρίποντο) ενώ είχε επίσης 4 ασίστ.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός ψηλός έφτασε τους 19 πόντους και το 10 ριμπάουντ. Αμφότεροι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 31 πόντους στο PIR.

