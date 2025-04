Η Εφές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Game 3 της προημιτελικής σειράς και ο Τσέντι Όσμαν έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό σκοράροντας τους πρώτους πόντους των «πράσινων» στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές, διεκδικώντας τη νίκη ώστε να πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας μετά το break που έκαναν οι Τούρκοι στο Game 2.

Από την πλευρά του, ο Τσέντι Όσμαν έβγαλε ένα όμορφο highlight στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης στο Basketball Development Center, κλέβοντας την μπάλα και καρφώνοντας στον αιφνιδιασμό.

CEDI with a STEAL and a DUNK for the first points of the game! 😤



Setting the tone early... @cediosman #MotorolaMagicMoments | @Paobcgr @Moto pic.twitter.com/EyT6tKG6UW