Ολυμπιακός: «Το ΣΕΦ ήταν on fire, τεράστιο ευχαριστώ για την ασταμάτητη υποστήριξη»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο της για την στήριξη στη νίκη κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός... καθάρισε τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο Game 2 της σειράς των playoffs και θα πάει στην Μαδρίτη για να τελειώσει τη σειρά και να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. H ερυθρόλευκη ΚΑΕ ευχαρίστησε τον κόσμο της για την ατμόσφαιρα του Game 2 και στη στήριξη που έδωσε σημαντική βοήθεια στους παίκτες του Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Όλοι εμείς, παίκτες, προπονητές, οπαδοί, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Ολυμπιακός. Δημιουργήσατε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα για ακόμα μία φορά. Το ΣΕΦ ήταν on fire. Τεράστιο ευχαριστώ για την ασταμάτητη υποστήριξη».

❤️‍🔥 We ALL, players, coaches, fans, share the same passion!



O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S



🔝 YOU created an amazing atmosphere one more time!



🔥 Peace and Friendship stadium was on fire!



🙌🏽 Huge thanks for the non-stop support!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/pC2PArfjBH